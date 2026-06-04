Golden Gala all' Olimpico | come raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici

Notizia in breve

Per assistere al Golden Gala allo stadio Olimpico di Roma, i partecipanti possono utilizzare i mezzi pubblici. La stazione metro più vicina è Flaminio, collegata alla linea A, a circa 10 minuti a piedi dall’ingresso principale. Numerose linee di autobus e tram passano nelle vicinanze, offrendo alternative di accesso. La zona è ben servita, e le corse sono frequenti durante l’evento.