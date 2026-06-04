Golden Gala all' Olimpico | come raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici
Per assistere al Golden Gala allo stadio Olimpico di Roma, i partecipanti possono utilizzare i mezzi pubblici. La stazione metro più vicina è Flaminio, collegata alla linea A, a circa 10 minuti a piedi dall’ingresso principale. Numerose linee di autobus e tram passano nelle vicinanze, offrendo alternative di accesso. La zona è ben servita, e le corse sono frequenti durante l’evento.
I grandi nomi dell'atletica mondiale si danno appuntamento allo stadio Olimpico di Roma per la 46esima edizione del "Golden Gala Pietro Mennea". L'evento, che prende il via dalle 20, richiama ogni anno decine di migliaia di spettatori, con inevitabili ricadute sulla viabilità cittadina.Come. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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