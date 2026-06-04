Golden Gala 2026 | allo Stadio Olimpico una parata di stelle dell’atletica

Allo Stadio Olimpico si svolgerà il Golden Gala 2026, evento di atletica leggera previsto per questa stagione. La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi atleti di alto livello provenienti da diversi paesi. L'evento si svolgerà in una sera, con competizioni di diverse discipline dell’atletica. La serata rappresenta una delle principali tappe della stagione internazionale e attirerà un vasto pubblico di appassionati. La struttura è stata preparata per ospitare le gare e l’afflusso di spettatori.

Allo Stadio Olimpico è tutto pronto per una delle serate più attese dell’intera stagione internazionale dell’atletica leggera. Questa sera torna il Golden Gala Pietro Mennea 2026, giunto alla sua 46 a edizione e appuntamento valido come quarta tappa della Wanda Diamond League, la prima in territorio europeo. A partire dalle 19.10, i grandi nomi dell’atletica mondiale si sfideranno in quattordici discipline, in una serata che si preannuncia ricca di spettacolo ed emozioni. In palio ci saranno anche punti fondamentali per la qualificazione alla tappa finale della Wanda Diamond League, in programma a Bruxelles il 4 e 5 settembre 2026. I campioni da non perdere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Golden Gala, Roma capitale dellatletica

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