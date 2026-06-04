Golden Gala a Roma | attesa per la sfida Jacobs Lyles
Durante il Golden Gala a Roma, si è svolta una prova molto attesa tra il velocista italiano e l’atleta statunitense. La gara ha visto i due corridori confrontarsi sui 100 metri, con tempi ufficiali comunicati al termine della corsa. L’evento ha attirato numerosi spettatori e media, con commenti e analisi delle prestazioni subito dopo la finale. La competizione si è conclusa con la vittoria di uno dei due atleti, secondo i risultati ufficiali.
Cosa: Il celebre meeting internazionale di atletica leggera Golden Gala Pietro Mennea, appuntamento imperdibile per assistere alle performance delle grandi stelle dello sport.. Dove e Quando: Allo Stadio Olimpico di Roma, giovedì 4 giugno. Le gare inizieranno alle 19.10, con la competizione finale in programma alle 22.52.. Perché: Per assistere all’attesissimo scontro diretto sulle piste dell’Olimpico tra le leggende della velocità mondiale, Marcell Jacobs e Noah Lyles, in una sfida indimenticabile.. L’atmosfera vibrante ed eccezionale della capitale italiana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi e seguiti a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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Al Golden Gala la sfida leggendaria dei 100 metri: Jacobs sfida Lyles. L’Azzurro torna a RomaIl Golden Gala, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 6 giugno, vedrà una sfida tra gli atleti specializzati nei 100 metri.
Golden Gala, Lyles è già a Roma: sfida con Jacobs giovedì all'OlimpicoIl campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles è arrivato a Roma, atterrando alle 12 all'aeroporto di Fiumicino.
Temi più discussi: Roma-show: il Golden Gala minuto per minuto; Diamond League 2026 a Roma: le italiane e gli italiani in gara al Golden Gala · Atletica; Stasera il Golden Gala a Roma: il programma delle gare e gli italiani impegnati; Golden Gala 2026: il programma e l'orario degli italiani in gara.
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