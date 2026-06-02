Golden Gala Lyles è già a Roma | sfida con Jacobs giovedì all' Olimpico

Notizia in breve

Il campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles è arrivato a Roma, atterrando alle 12 all'aeroporto di Fiumicino. Giovedì sarà protagonista di una sfida con il detentore dei titoli europei e mondiali nei 100 metri, che si svolgerà allo stadio Olimpico. L'evento, il Golden Gala Pietro Mennea, attira l'attenzione degli appassionati di atletica.