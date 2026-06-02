Golden Gala Lyles è già a Roma | sfida con Jacobs giovedì all' Olimpico
Il campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles è arrivato a Roma, atterrando alle 12 all'aeroporto di Fiumicino. Giovedì sarà protagonista di una sfida con il detentore dei titoli europei e mondiali nei 100 metri, che si svolgerà allo stadio Olimpico. L'evento, il Golden Gala Pietro Mennea, attira l'attenzione degli appassionati di atletica.
L'attesa per il Golden Gala Pietro Mennea cresce di ora in ora a Roma. Il campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 12.15, felpa con cappuccio, occhiali scuri e massima concentrazione in vista della supersfida di giovedì sera allo stadio Olimpico. Lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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