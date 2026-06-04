Golden Gala a Roma | 18 azzurri pronti a sfidare le stelle mondiali

A Roma, 18 atleti italiani parteciperanno al Golden Gala. Sono pronti a sfidare atleti di livello mondiale. La manifestazione si svolgerà in diverse sessioni tra sera e notte, con orari specifici per ogni gara. Le discipline includono sprint, mezzofondo e ostacoli. La manifestazione si svolgerà nel rispetto del calendario sportivo, senza variazioni di programma ufficiale. I dettagli sugli orari e gli atleti sono stati comunicati dagli organizzatori.

Chi sono i 18 atleti azzurri che scenderanno in pista? Quali sono gli orari esatti per seguire ogni singola gara? Come influenzeranno i risultati di stasera la stagione atletica 2026? Dove si può guardare la diretta streaming gratuita dell'evento??? In Breve Programma gare dalle 19:10 con giavellotto di Giovanni Frattini e salto con l'asta di Elisa Molinarolo. Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri impegnati rispettivamente nei 5000 metri e nel getto del peso. Diretta Rai 2 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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