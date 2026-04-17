Golden Gala 2026 | tre stelle mondiali accendono Roma

Al Golden Gala Pietro Mennea 2026 a Roma, sono stati annunciati tre nuovi campioni olimpici che parteciperanno alla manifestazione. Si tratta di atleti di fama mondiale, tra cui un lanciatore di peso, una mezzofondista e una velocista, provenienti da diverse nazioni. La presenza di questi atleti rafforza la lineup della gara, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La competizione si svolgerà nella capitale italiana, con un programma ricco di eventi.

Cosa: Tre nuovi campioni olimpici (Crouser, Kerr e Yavi) arricchiscono il parterre del Golden Gala Pietro Mennea 2026.. Dove e Quando: Stadio Olimpico di Roma, giovedì 4 giugno 2026.. Perché: Per assistere dal vivo a sfide epocali tra le leggende assolute dell’atletica leggera e i più promettenti talenti della nazionale azzurra.. La grande atletica internazionale si prepara a fare ritorno nella Capitale con un appuntamento che promette di entrare direttamente negli annali dello sport. La magica notte del Golden Gala Pietro Mennea, fissata per giovedì 4 giugno 2026, trasformerà ancora una volta lo Stadio Olimpico nel palcoscenico più prestigioso della Diamond League.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Golden Gala 2026: tre stelle mondiali accendono Roma Notizie correlate Golden Gala Pietro Mennea 2026: Keely Hodgkinson sfida i 400 metri a Roma il 4 giugnoIl cast del Golden Gala Pietro Mennea 2026 si arricchisce di un altro nome di altissimo livello. Golden Gala Roma: le Regine dei 200 all’OlimpicoCosa: Gara dei 200 metri femminili in occasione della quinta tappa della Wanda Diamond League. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Golden Gala: Hodgkinson alla prova dei 400; Atletica, Keely Hodgkinson sarà in gara al Golden Gala sui 400 metri; Golden Gala: Hodgkinson all’Olimpico nei 400 metri; Mondo: Kebinatshipi bussa due volte. Golden Gala Pietro Mennea 2026: Keely Hodgkinson sfida i 400 metri a Roma il 4 giugnoLa campionessa olimpica degli 800 metri e primatista mondiale indoor scende in pista allo Stadio Olimpico su una distanza inedita, dopo aver stupito nella staff ... sportface.it Atletica, Keely Hodgkinson sarà in gara al Golden Gala sui 400 metriAl Golden Gala Pietro Mennea 2026 di atletica leggera, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, sarà presente anche la campionessa ... oasport.it , , : Verso la notte da sogno del Golden Gala il 4 giugno: la leggenda del peso incontra l’azzurro Fabbri, il saltatore in alto trova Sioli, super sfida per la siepista nei 5000 con Battocletti LEGGI facebook #Furlani punta Europei e Golden Gala: "Con la testa non hai limiti" x.com