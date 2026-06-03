Jacobs e Lyles sfida tra gladiatori al Golden Gala | il face to face davanti al Colosseo

Da gazzetta.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A poche ore dal Golden Gala Pietro Mennea a Roma, Marcell Jacobs e Noah Lyles si sono confrontati in un face to face davanti al Colosseo. La sfida tra i due velocisti riguarda i 100 metri e si svolge in un contesto simbolico, con l’attenzione puntata sulla loro presenza e sui tempi che potranno realizzare. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata prima della gara, che si preannuncia come uno degli eventi principali della manifestazione.

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A poche ore dal Golden Gala Pietro Mennea a Roma, Marcell Jacobs e Noah Lyles lanciano la sfida per i 100 metri con un faccia a faccia epico realizzato davanti all’emblema della Città Eterna, il Colosseo. La loro gara è prevista alle 22.52 del 4 giugno. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Jacobs e Lyles, sfida tra gladiatori al Golden Gala: il face to face davanti al Colosseo
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