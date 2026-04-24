Il 4 giugno a Roma si svolgerà il Golden Gala, evento di Diamond League, dove due dei principali sprinter mondiali si sfideranno nei 100 metri. Uno di questi è un atleta italiano, che tornerà in pista dopo 643 giorni per verificare la propria condizione, mentre l'altro è un atleta straniero, considerato uno dei favoriti della gara. La competizione promette un confronto tra due atleti di alto livello, con grande attenzione su come si presenteranno alla partenza.

? Cosa sapere Jacobs sfida Lyles nei 100 metri al Golden Gala di Roma il 4 giugno.. L'azzurro torna in Diamond League dopo 643 giorni per testare la condizione atletica.. Il 4 giugno 2026, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il ritorno di Marcell Jacobs nel circuito Diamond League, con un duello diretto nei 100 metri contro l’olimpionico Noah Lyles. L’appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno in occasione del Golden Gala Pietro Mennea. La competizione vedrà protagonista lo sprinter azzurro, che affronterà sul rettilineo romano il campione olimpico dei 100 metri e pluridecampione dei 200 metri, Lyles. Il meeting director Marco Sicari ha già sottolineato come l’evento prometta uno spettacolo di altissimo livello, mettendo a confronto due dei più grandi velocisti del pianeta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jacobs sfida Lyles a Roma: scontro tra re nei 100m al Golden Gala

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