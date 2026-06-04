Golden Gala 2026 oggi in tv | orari programma streaming italiani in gara

Il Golden Gala Pietro Mennea si svolge questa sera allo stadio Olimpico di Roma, come quarta tappa della Diamond League 2026. L’evento, trasmesso in diretta televisiva, prevede diverse gare con atleti italiani e internazionali in pista. Gli orari di inizio e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale, mentre lo streaming è accessibile tramite piattaforme online dedicate.

Sta per esaurirsi il conto alla rovescia in vista del Golden Gala Pietro Mennea, in programma stasera allo stadio Olimpico di Roma e valevole come quarta tappa della Diamond League 2026. L’unico appuntamento italiano del massimo circuito itinerante di atletica si appresta a regalare uno spettacolo magnifico grazie alla presenza di tante stelle internazionali e anche alcuni azzurri competitivi. L’Italia verrà rappresentata da medagliati olimpici e mondiali del calibro di Marcell Jacobs, Andy Diaz, Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti, ma nel complesso saranno ben 18 gli atleti di casa impegnati. Tra gli stranieri più attesi possiamo citare in ordine sparso Noah Lyles, Letsile Tebogo, Ryan Crouser, Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred, Miltiadis Tentoglou, Jordan Anthony e Keely Hodgkinson. 🔗 Leggi su Oasport.it

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