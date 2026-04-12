Atletica oggi in tv Mondiali marcia a squadre 2026 | orari programma streaming italiani in gara

Oggi si svolgono i Mondiali di marcia a squadre 2026, che si tengono sulle strade di Brasilia. La competizione coinvolge atleti di diverse nazionali e viene trasmessa in diretta televisiva e streaming. Tra i partecipanti ci sono anche rappresentanti italiani che si sono qualificati per questa manifestazione. La manifestazione rappresenta un importante appuntamento per l’atletica internazionale e si svolge nel rispetto del programma ufficiale.

La lunga attesa volge al termine ed è finalmente arrivato il giorno dei Mondiali di marcia a squadre 2026, in programma sulle strade di Brasilia. Debuttano oggi in una rassegna internazionale le nuove distanze introdotte da World Athletics, con i migliori interpreti globali della specialità che si cimenteranno sui 21,097 km (mezza maratona) e sui 42,195 km (maratona). Sono 25 nel complesso gli azzurri impegnati nelle gare odierne, con l’obiettivo di spingere l’Italia più in alto possibile nelle singole graduatorie a squadre. Riflettori puntati in particolare su Massimo Stano nella maratona e su Francesco Fortunato nella mezza, ma possono ben figurare anche l’emergente Sofia Fiorini (nella 42,195 km) e gli Under 20 Alessio Coppola, Nicolò Vidal e soprattutto Serena Di Fabio sui 10 chilometri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Mondiali marcia a squadre 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara Mondiali atletica indoor 2026 oggi (20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si... Mondiali atletica indoor 2026 oggi (21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto,...