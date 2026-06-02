Dove vedere in tv il Golden Gala 2026 di atletica | orari programma streaming
Il Golden Gala 2026 si svolgerà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La manifestazione rappresenta la quarta tappa della Diamond League, il circuito internazionale di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La giornata prevede diverse gare di velocità, mezzofondo e ostacoli, con atleti provenienti da tutto il mondo che si sfideranno in pista.
Il Golden Gala 2026 andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma: la Capitale ospiterà la quarta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Dopo il doppio appuntamento in Cina e l’uscita di Rabat, spazio alla prima prova in Europa: la Città Eterna a fare da cornice a una serata di altissimo spessore tecnico e intitolata alla memoria del compianto Pietro Mennea. Si incomincia alle ore 19.10 con le prime gare, poi dalle ore 21.00 il clou del programma. Si preannuncia grandissimo spettacolo con tantissime stelle del panorama italiano, tra cui Marcell Jacobs (atteso sui 100 metri, dove... 🔗 Leggi su Oasport.it
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