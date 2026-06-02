Dove vedere in tv il Golden Gala 2026 di atletica | orari programma streaming

Notizia in breve

Il Golden Gala 2026 si svolgerà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La manifestazione rappresenta la quarta tappa della Diamond League, il circuito internazionale di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La giornata prevede diverse gare di velocità, mezzofondo e ostacoli, con atleti provenienti da tutto il mondo che si sfideranno in pista.