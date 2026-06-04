Golden Gala 2026 Matteo Sioli vince la gara del salto in alto | è il primo atleta nella storia

Un atleta ha vinto la gara di salto in alto al Golden Gala 2026, diventando il primo nella storia a conquistare questa vittoria. La competizione si è svolta nello Stadio Olimpico, con grande partecipazione del pubblico. Durante l’evento, Leonardo Fabbri ha ricevuto applausi per la vittoria, la sua seconda nel circuito Diamond League, dopo aver già trionfato in quattro tappe precedenti. La manifestazione si è conclusa con il riconoscimento del pubblico e degli organizzatori.

Roma, 4 giugno 2026 – Leonardo Fabbri si prende il grande applauso dello Stadio Olimpico nel Golden Gala 2026 che vince e che si prende per la seconda volta in carriera (con quattro tappe vinte della Diamond League). E’ allora una grande serata per l’atleta toscano dell’Aeronautica Militare che fa la misura di 22,14 nel peso (con una s serie di lanci fatti a 20,70-20,86-22,14-nullo-21,79-21,17). Alle sue spalle si piazza il primatista mondiale Joe Kovacs che fa 21,50 (oltre 60 metri dietro) e terzo è il tricampione olimpico Ryan Crouser (battuto dallo stesso Fabbri per la terza volta in carriera). Dopo la gara sfortunata di Rabat, l’Azzurro si prende una bella rivincita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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