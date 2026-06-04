Golden Gala 2026 Diaz vince nel triplo | Grazie per il calore del pubblico Ho sentito tutto in pedana

Durante il Golden Gala 2026, Andy Diaz ha vinto nel salto triplo con una misura di 17,59 metri, stabilendo il miglior risultato della stagione. Lo ha annunciato con un ringraziamento al pubblico, affermando di aver sentito il calore della folla durante la gara. La competizione si è svolta nello Stadio Olimpico e ha visto Diaz trionfare nella disciplina del salto triplo.

Roma, 4 giugno 2026 – Andy Diaz trascina lo Stadio Olimpico fino alla misura di 17,59 nel salto triplo, firmando il primato stagionale. L’Azzurro delle Fiamme Gialle, bicampione del mondo indoor, scende in pista al Golden Gala 2026 e vince la gara, facendo tris personale al Meeting della Diamond League di casa. Al suo debutto all’aperto sigla, al secondo turno, 17,58. Il salto successivo fa un nullo e rinuncia al quarto tentativo. Fa il quinto salto e arriva la misura del successo, eguagliando le vittorie di Alessandro Lambruschini e diventando l’unico triplista a vincere per tre volte la tappa italiana, insieme alla conquista del primato europeo stagionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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