Golden Gala 2026 | le stelle dell’atletica a Roma

Da ezrome.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 si svolgerà il 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Questa sarà la 46ª edizione della Wanda Diamond League dedicata all’atletica leggera. La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi atleti internazionali che si sfideranno in diverse discipline sul circuito romano. La gara rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario sportivo dell’anno.

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Cosa: Golden Gala Pietro Mennea 2026, 46esima edizione della Wanda Diamond League. Dove e Quando: Stadio Olimpico di Roma, 4 giugno 2026. Perché: un cast stellare con 43 ori olimpici e mondiali, tra cui Jacobs, Lyles, Tebogo e Furlani. L’attesa è finita per gli appassionati di sport della Capitale e non solo. Il Golden Gala Pietro Mennea si prepara ad illuminare la serata del 4 giugno 2026, trasformando lo Stadio Olimpico di Roma nel palcoscenico nevralgico dell’atletica mondiale. Giunto alla sua quarantaseiesima edizione, il principale meeting italiano, inserito come quarta tappa del prestigioso circuito Wanda Diamond League, promette uno spettacolo senza precedenti.🔗 Leggi su Ezrome.it

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