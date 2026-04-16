Yildiz a rischio per Juve Bologna chi potrebbe giocare al suo posto Tutte le soluzioni a disposizione di Spalletti

Kean Yildiz potrebbe non essere disponibile per la partita tra Juventus e Bologna di domenica sera. Il tecnico ha diverse opzioni per sostituirlo, e tra queste ci sono giocatori pronti a prendere il suo ruolo in campo. La decisione finale dipenderà dalle scelte dell’allenatore e dalle condizioni dei singoli calciatori. La questione riguarda principalmente la formazione che scenderà in campo nel prossimo impegno.

di Angelo Ciarletta Kenan Yildiz è a forte rischio per Juve Bologna di domenica sera. Vediamo chi potrebbe giocare al suo posto e le alternative a disposizione di Spalletti. Sostituire un talento puro come Kenan Yildiz è una missione che richiede ingegno e flessibilità. Secondo quanto riportato da Tuttosport, alla Continassa si lavora per sopperire all’assenza del giovane numero dieci in vista del delicato match contro il Bologna. Con Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic fuori dai giochi, Luciano Spalletti deve ridisegnare il reparto avanzato sfruttando il rientro di Weston McKennie. CONTINASSA JUVE LIVE La duttilità del centrocampista americano è la chiave di volta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz a rischio per Juve Bologna, chi potrebbe giocare al suo posto. Tutte le soluzioni a disposizione di Spalletti Notizie correlate Infortunio Yildiz: se il numero 10 dovesse saltare l’Atalanta ecco chi potrebbe giocare al suo posto. Tutte le soluzioni di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juve Galatasaray, Yildiz è in dubbio per il ritorno di Champions League. Ecco chi potrebbe giocare al suo postoAlisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve, un piano per recuperare Yildiz. Niente Bologna per Vlahovic; Juventus, Yildiz si allena a parte: a rischio il Bologna?; FLASH| La gestione di Kenan Yildiz per Juve-Bologna: cosa filtra dalla Continassa; Juve, da monitorare le condizioni di Yildiz in vista del Bologna. Le ultime su Thuram. Infortunio Yildiz, suona l’allarme per Juventus-Bologna: le ultimissimeTiene banco il leggero infortunio di Yildiz in casa Juventus. L'attaccante turco, come sottolineato da Spalletti al termine della ... fantamaster.it La Juve senza Yildiz deve farsi in quattro: McKennie, Koopmeiners, David o Miretti. Come cambia SpallettiL'allenatore sta ragionando su come sopperire all'eventuale mancanza del 10 bianconero, le cui condizioni non ottimali si sommano ai recenti infortuni di Vlahovic e Milik nel reparto offensivo ... tuttosport.com Giallo designazione per Juve Bologna L'AIA comunica prima il nome di Massimi, poi rettifica con il più esperto Mariani La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook #Spalletti e i cinque dubbi per #Juve-Bologna: non c’è solo Yildiz da gestire x.com