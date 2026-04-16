Yildiz a rischio per Juve Bologna chi potrebbe giocare al suo posto Tutte le soluzioni a disposizione di Spalletti

Da juventusnews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kean Yildiz potrebbe non essere disponibile per la partita tra Juventus e Bologna di domenica sera. Il tecnico ha diverse opzioni per sostituirlo, e tra queste ci sono giocatori pronti a prendere il suo ruolo in campo. La decisione finale dipenderà dalle scelte dell’allenatore e dalle condizioni dei singoli calciatori. La questione riguarda principalmente la formazione che scenderà in campo nel prossimo impegno.

di Angelo Ciarletta Kenan Yildiz è a forte rischio per Juve Bologna di domenica sera. Vediamo chi potrebbe giocare al suo posto e le alternative a disposizione di Spalletti. Sostituire un talento puro come Kenan Yildiz è una missione che richiede ingegno e flessibilità. Secondo quanto riportato da Tuttosport, alla Continassa si lavora per sopperire all’assenza del giovane numero dieci in vista del delicato match contro il Bologna. Con Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic fuori dai giochi, Luciano Spalletti deve ridisegnare il reparto avanzato sfruttando il rientro di Weston McKennie. CONTINASSA JUVE LIVE La duttilità del centrocampista americano è la chiave di volta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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