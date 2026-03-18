Juve Sassuolo Thuram è in dubbio per la sfida dell’Allianz Stadium Spalletti ha già scelto chi potrebbe giocare al suo posto

Thuram potrebbe non scendere in campo nella partita tra Juventus e Sassuolo di sabato sera. Il giocatore è in dubbio e non è ancora certa la sua presenza. L’allenatore del Sassuolo ha già deciso chi potrebbe sostituirlo in caso di assenza. La sfida si giocherà all’Allianz Stadium e le scelte del tecnico sono state annunciate in anticipo.

Juve Sassuolo, Thuram è in forte dubbio per la sfida di sabato sera. Mister Spalletti ha già scelto chi potrebbe giocare al suo posto. La Juve monitora con apprensione le condizioni della propria mediana in vista della trasferta di sabato. Khephren Thuram è attualmente in forte dubbio per la sfida contro il Sassuolo. Il calciatore ha rimediato una dolorosa botta alla caviglia durante l’ultimo match disputato contro l’ Udinese. CONTINASSA JUVE LIVE Secondo quanto riportato da Sky Sport, il mediano ha svolto ieri soltanto un lavoro differenziato, lontano dal resto del gruppo. Lo staff medico valuterà i progressi nelle prossime ore, ma la sensazione è che non si vogliano correre rischi inutili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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