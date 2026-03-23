Rai Way approva i conti 2025 ricavi a 282,8 milioni e dividendo stabile

Rai Way chiude il 2025 con ricavi a 282,8 milioni e utile di 88,6 milioni: dividendo a 0,33 euro e crescita nelle infrastrutture digitali. Il Consiglio di Amministrazione di Rai Way S.p.A. (Rai Way), operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media, si è riunito oggi sotto la presidenza di Giuseppe Pasciucco, esaminando e approvando all'unanimità il progetto del bilancio individuale. su Digital-News.it Rai Way chiude il 2025 con ricavi a 282,8 milioni e utile di 88,6 milioni: dividendo a 0,33 euro e crescita nelle infrastrutture digitali.. Il Consiglio di Amministrazione di Rai Way S. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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