Il bilancio 2025 di Sogefarm Cascina si è chiuso con ricavi superiori agli otto milioni di euro, segnando un risultato positivo rispetto all’anno precedente. La società ha registrato una crescita costante, accompagnata da investimenti significativi e da una crescente attenzione ai bisogni dei cittadini. Questi dati riflettono un percorso di sviluppo stabile e una gestione in evoluzione nel tempo.

CASCINA – Crescita, investimenti e sempre maggiore attenzione ai cittadini: si è chiuso con risultati decisamente positivi il bilancio 2025 di Sogefarm Cascina, confermando un percorso di sviluppo solido e continuo. I ricavi hanno superato gli 8,1 milioni di euro, evidenziando il rafforzamento dell’attività e il ruolo sempre più centrale delle farmacie comunali sul territorio. “I risultati raggiunti confermano il valore strategico di Sogefarm per la nostra comunità – commenta l’amministrazione comunale –. Non parliamo solo di numeri, ma di un servizio pubblico essenziale che negli anni è cresciuto mantenendo al centro i cittadini e l’accessibilità alle cure”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ricavi oltre gli 8 milioni di euro per la Sogefarm Cascina: ottimi risultati dal bilancio 2025

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