Gli studenti protagonisti della cultura della sicurezza sul lavoro 

Da anteprima24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 6 giugno 2026, alle 9:30, si terrà una riunione presso la Sala Consiliare dedicata alla promozione della cultura della sicurezza sul lavoro tra gli studenti. L'evento mira a coinvolgere i giovani in iniziative di sensibilizzazione e formazione su questa tematica. La partecipazione è rivolta agli studenti e alle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di rafforzare l'attenzione sulla prevenzione degli incidenti e la tutela della salute nei contesti lavorativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti di sei Istituti Superiori del territorio in un percorso di riflessione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, della dignità del lavoro e della memoria. Alla manifestazione prenderanno parte, tra gli altri, Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio Regionale della Campania, e Antonio Marciano, Presidente della Fondazione Campania Welfare, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo della scuola, delle associazioni e delle Forze dell’Ordine. Premio Strega: in finale una sestina guidata da Michele Mari, secondo. Scorta al Procuratore “fantasma”: la Corte dei Conti condanna un carabiniere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

gli studenti protagonisti della cultura della sicurezza sul lavoro160
© Anteprima24.it - Gli studenti protagonisti della cultura della sicurezza sul lavoro 
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Premio sulla sicurezza sul lavoro Antonio Galvano, studenti protagonisti

Video Premio sulla sicurezza sul lavoro Antonio Galvano, studenti protagonisti

Notizie e thread social correlati

Sicurezza sul lavoro: giovani e istituzioni insieme per la cultura della prevenzioneNelle ultime settimane, si sono svolti i laboratori promossi dall’Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura”, rivolti alle scuole del territorio.

Molfetta, 500 studenti protagonisti della Settimana Blu: tra cultura, ambiente e tartarughe liberate in mareA Molfetta si è conclusa l’edizione 2026 della “Settimana Blu”, un evento dedicato alla promozione della cultura del mare, alla sostenibilità e alla...

Temi più discussi: Mobilità sostenibile, cicloturismo e creatività: 250 studenti protagonisti della Bike Future Challenge; Dalla sala consiliare alla Costituzione: gli studenti protagonisti delle Giornate della Cittadinanza Attiva; Mesagne, concluso il progetto I Giovedì della Legalità con gli studenti protagonisti; Cormano, gli studenti protagonisti della legalità: sei cortometraggi per raccontarla.

gli studenti protagonisti dellaMobilità sostenibile, cicloturismo e creatività: 250 studenti protagonisti della Bike Future ChallengeMercoledì 3 giugno, in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, nella sede dell’Aero Club Bergamo: il finale di un percorso iniziato a ottobre e nel quale i ragazzi hanno avuto l’opportunit ... bergamonews.it

gli studenti protagonisti dellaSuccesso della Giornata dello Sport: gli studenti di Cremona protagonisti sul campoGrande soddisfazione per i protagonisti della Giornata dello Sport, la manifestazione interscolastica ideata, pianificata e realizzata interamente dai ragazzi ... cremonaoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web