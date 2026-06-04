Gli studenti protagonisti della cultura della sicurezza sul lavoro 

Sabato 6 giugno 2026, alle 9:30, si terrà una riunione presso la Sala Consiliare dedicata alla promozione della cultura della sicurezza sul lavoro tra gli studenti. L'evento mira a coinvolgere i giovani in iniziative di sensibilizzazione e formazione su questa tematica. La partecipazione è rivolta agli studenti e alle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di rafforzare l'attenzione sulla prevenzione degli incidenti e la tutela della salute nei contesti lavorativi.

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti di sei Istituti Superiori del territorio in un percorso di riflessione sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, della dignità del lavoro e della memoria. Alla manifestazione prenderanno parte, tra gli altri, Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio Regionale della Campania, e Antonio Marciano, Presidente della Fondazione Campania Welfare, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo della scuola, delle associazioni e delle Forze dell’Ordine. Premio Strega: in finale una sestina guidata da Michele Mari, secondo. Scorta al Procuratore “fantasma”: la Corte dei Conti condanna un carabiniere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Premio sulla sicurezza sul lavoro Antonio Galvano, studenti protagonisti

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