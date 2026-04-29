Sicurezza sul lavoro | giovani e istituzioni insieme per la cultura della prevenzione

Nelle ultime settimane, si sono svolti i laboratori promossi dall’Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura”, rivolti alle scuole del territorio. Il sindaco ha partecipato a un evento dedicato alla cultura della prevenzione, premiando i progetti più significativi realizzati dagli studenti. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani e le istituzioni sulla sicurezza sul lavoro, con l’intento di contrastare in modo più efficace le emergenze legate alla prevenzione.

Tempo di lettura: 5 minuti Il sindaco Manfredi premia le scuole coinvolte nei laboratori promossi dall’Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura”: «Impegno costante per mettere fine ad un’emergenza inaccettabile». Centinaia tra studenti, studentesse, docenti, rappresentanti istituzionali ed esperti hanno partecipato questa mattina all’evento promosso dall’ Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura ” in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, ospitato presso l’Aula Magna della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nel polo di San Giovanni a Teduccio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza sul lavoro: giovani e istituzioni insieme per la cultura della prevenzione SICUREZZA A BORDO: I BUS TURISTICI PROTAGONISTI Notizie correlate Taranto, giornata sulla sicurezza sul lavoro all’Università: focus sui giovani e prevenzioneTarantini Time QuotidianoSarà dedicata alla diffusione della cultura della sicurezza tra le nuove generazioni la terza edizione della Giornata sulla... «Contro le morti sul lavoro, la cultura della sicurezza non sia vista come costo»Dopo la morte dell'operaio a Isola della Scala, i sindacati parlano di tragedia inaccettabile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro: giovani e istituzioni insieme per la cultura della prevenzione; Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: Educare al rischio per costruire la sicurezza; Ocse, Guerra: giovani e sicurezza? La metà non sa se lavorerà mese prossimo; La salute e la sicurezza sul lavoro degli apprendisti sono troppo spesso sacrificate. Sicurezza sul lavoro: giovani e istituzioni insieme per la cultura della prevenzioneCentinaia tra studenti, studentesse, docenti, rappresentanti istituzionali ed esperti hanno partecipato questa mattina all’evento promosso dall’Osservatorio ... napolivillage.com Napoli: incontro domani per celebrare la Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro.Rivolto a cittadini, istituzioni e studenti, un evento significativo si svolgerà domani, 28 aprile, presso l’Aula Magna del Polo di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II. Questo incont ... napolipiu.com Sicurezza sul lavoro, da Cgil-Flc-Inca premio per le scuole x.com L’iniziativa si è svolta nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro - facebook.com facebook