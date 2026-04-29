Sicurezza sul lavoro | giovani e istituzioni insieme per la cultura della prevenzione

Da anteprima24.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, si sono svolti i laboratori promossi dall’Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura”, rivolti alle scuole del territorio. Il sindaco ha partecipato a un evento dedicato alla cultura della prevenzione, premiando i progetti più significativi realizzati dagli studenti. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani e le istituzioni sulla sicurezza sul lavoro, con l’intento di contrastare in modo più efficace le emergenze legate alla prevenzione.

Tempo di lettura: 5 minuti Il sindaco Manfredi premia le scuole coinvolte nei laboratori promossi dall’Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura”: «Impegno costante per mettere fine ad un’emergenza inaccettabile».   Centinaia tra studenti, studentesse, docenti, rappresentanti istituzionali ed esperti hanno partecipato questa mattina all’evento promosso dall’ Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura ” in occasione della  Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, ospitato presso l’Aula Magna della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nel polo di San Giovanni a Teduccio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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SICUREZZA A BORDO: I BUS TURISTICI PROTAGONISTI

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