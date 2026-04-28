Molfetta 500 studenti protagonisti della Settimana Blu | tra cultura ambiente e tartarughe liberate in mare

A Molfetta si è conclusa l’edizione 2026 della “Settimana Blu”, un evento dedicato alla promozione della cultura del mare, alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente costiero. Durante la settimana, circa 500 studenti hanno partecipato a attività che hanno coinvolto temi ambientali e marini. Tra le iniziative, alcune tartarughe sono state liberate in mare, attirando l’attenzione sulla conservazione delle specie marine.

Si è conclusa a Molfetta l’edizione 2026 della “Settimana Blu”, l’iniziativa che promuove la cultura del mare, la sostenibilità e la tutela dell’ambiente costiero tra le giovani generazioni.L’evento ha coinvolto oltre 500 studenti di ogni ordine e grado grazie alla collaborazione tra l’Istituto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Studenti e volontari protagonisti della Settimana blu e della Giornata della costaGALLIPOLI – Sono stati circa 300 gli studenti della provincia di Lecce, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, che hanno... Cultura, tecnologia e ambiente protagonisti della primavera: al via il ciclo di incontri "Insieme in sede"Prende il via a Forlì il nuovo ciclo di appuntamenti culturali “Insieme in sede”, promosso dall’Nuova Civiltà delle Macchine.