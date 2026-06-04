Gli studenti del Grigoletti cronisti sui social per il 50esimo del terremoto in Friuli

Da pordenonetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è svolto al liceo Grigoletti l'incontro per la presentazione del progetto "Se accadesse oggi?", promosso in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. All'incontro hanno preso parte l'assessore regionale Riccardo Riccardi, la dirigente scolastica dell'istituto, Ornella. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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