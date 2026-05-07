Arba ricorda il terremoto del Friuli con Nel segno del ricordo

Il Comune di Arba ha dedicato al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976 un percorso di memoria articolato in tre appuntamenti, dal titolo "Nel segno del ricordo": un titolo cercato e fortemente voluto, che racchiude il significato più profondo dell'iniziativa.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

9000 pietre: il terremoto del Friuli cinquant’anni dopo

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Una raccolta di contenuti

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Terremoto in Friuli, la ricerca senza sosta di Barbara: «Nei sotterranei vidi una bambina aveva il viso blu. Tutta la sua famiglia era morta sotto le macerie»Ci sono ricordi che non si cancellano. Non si attenuano, non sbiadiscono, anche dopo cinquant'anni. Per lei, il terremoto del 6 maggio 1976 non è solo una data o un evento ... ilgazzettino.it

Scoperto ad Artegna il monumento che ricorda i cinquant'anni dal terremotoUn donna sofferente, un’aquila ferita e un germoglio insieme alle parole di Giuseppe Zamberletti sui valori dell'anima del Friuli ... rainews.it