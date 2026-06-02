Marco Rubio ha inviato una lettera a Giorgia Meloni, lodando l’Italia per il suo impegno nello Stretto di Hormuz, l’aumento delle spese militari e i negoziati sulla guerra tra Russia e Ucraina. Le sue parole sono state pubblicate pubblicamente, suscitando analisi su possibili obiettivi politici statunitensi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte ufficiali o ulteriori azioni.

Marco Rubio scrive a Giorgia Meloni complimentandosi per l’impegno dell’Italia nell’area dello Stretto di Hormuz, nonché per altri aspetti collaterali, tipo l’aumento delle spese militari e lo sforzo di negoziato per la guerra tra Russia e Ucraina. A parte che a Hormuz non ci siamo ancora e che sfugge il peso concreto di quest’ultimo sforzo tra Russia e Ucraina, c’è qualcosa di molto dubbio nelle parole di Rubio. Non sembrano sinceramente costruttive. Risalendo di quarant’anni indietro, bisogna andare al 1987 per trovare un invito espresso degli Stati Uniti di Reagan all’Italia per un impiego diretto nello Stretto di Hormuz. Italy's Prime Minister Giorgia Meloni meets United States Secretary of State Marco Rubio at Palazzo Chigi, in Rome, Italy, 08 May 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Cosa c’è dietro le lodi di Marco Rubio a Giorgia Meloni? Gli Stati Uniti vogliono un’Europa divisa

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