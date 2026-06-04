Gli Stati Uniti hanno avviato una riduzione dei propri contributi al Nato Force Model, il meccanismo con cui l’Alleanza atlantica pianifica le forze ad alta prontezza da impiegare in caso di crisi o conflitto. La decisione, comunicata in una nota del comando in Europa, rientra in un più ampio processo di rightsizing delle capacità statunitensi assegnate alla Nato e comporta una diminuzione del pool di forze statunitensi pre-allocate per scenari di emergenza. Nel concreto, la misura riguarda la riduzione di assetti che includono aerei da rifornimento in volo, caccia, sistemi a pilotaggio remoto e unità navali. Si tratta, in larga parte, di... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli Stati Uniti ridimensionano i contributi al piano Nato per le crisi

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