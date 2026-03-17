Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la fine della coalizione internazionale sullo Stretto di Hormuz, affermando che gli Stati Uniti non hanno più bisogno dell’aiuto dei paesi della Nato. La dichiarazione segna un cambiamento nella gestione della crisi con l’Iran, con Trump che ha reso noto il ritiro dagli impegni di collaborazione internazionale precedenti. La notizia è stata diffusa attraverso una dichiarazione ufficiale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop alla coalizione internazionale sullo Stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un cambio di rotta sulla gestione della crisi con l’Iran, dichiarando apertamente: “Non vogliamo più l’aiuto dei Paesi della Nato”. La decisione arriva dopo il fallimento del progetto di creare una coalizione internazionale – composta anche da membri della Nato – per garantire la sicurezza e la riapertura dello Stretto di Hormuz, area strategica per il traffico globale di petrolio. La minaccia iraniana di bloccare il passaggio aveva infatti sollevato forti timori per il mercato energetico mondiale. Secondo... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump sull’Iran: “Gli Stati Uniti non hanno bisogno della Nato”

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