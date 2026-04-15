Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, in Europa si sono intensificati i preparativi per un piano che mira a rafforzare la difesa senza la presenza degli Stati Uniti. Diverse fonti indicano che le autorità europee stanno discutendo strategie e iniziative per aumentare la propria autonomia militare, in risposta alle recenti evoluzioni geopolitiche. La questione riguarda principalmente la possibilità di ridurre la dipendenza dall’alleato americano nel settore della difesa.

Gli alleati del Vecchio Continente al lavoro per garantire la possibilità di difendersi utilizzando le strutture militari esistenti in caso di ritiro degli Usa, più volte paventato da Trump. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita diverse fonti, in Europa si sono intensificate le discussioni su un piano informale per garantire la possibilità di difendersi utilizzando le strutture militari esistenti della Nato in caso di ritiro degli Stati Uniti dall’Alleanza atlantica, paventato a più riprese da Donald Trump. Il piano, sottolinea il Wsj, non punta a sostituire la Nato, ma a rafforzarla in chiave più europea. Il fattore chiave che ha innescato le discussioni è stato il cambiamento di posizione di Berlino.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Europa accelera sul piano per una Nato senza gli Stati Uniti

American Allies Will Now Be PUNISHED For Refusing To Give Up Greenland!

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