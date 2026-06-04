Gli allagamenti cronici di Cernusco | Basta parole servono interventi
Ogni volta che piove, le strade di Cernusco si allagano e i tombini si ostruiscono, creando situazioni di disagio. Il capogruppo di opposizione chiede interventi concreti al Comune, dopo aver evidenziato che i problemi si ripetono con sempre maggiore frequenza. La richiesta si basa sulla necessità di risolvere definitivamente le criticità legate agli allagamenti, che si verificano durante i temporali.
A ogni temporale la scena si ripete. Strade allagate, tombini strapieni. Per questo il capogruppo di opposizione Luca Forlani (Vivere Cernusco) torna a chiedere risposte al Comune: "Gli allagamenti sempre più frequenti richiedono interventi concreti. Servono fatti, non è più tempo di usare il condizionale", spiega. Il tema è approdato nell’ultimo Consiglio comunale attraverso un’interpellanza con cui il consigliere ha chiesto chiarimenti "sullo stato di avanzamento degli interventi previsti per contrastare il rischio idraulico in città". La questione non è nuova. Cernusco, classificata dalla normativa regionale come area ad alta criticità idraulica, da anni dispone di strumenti tecnici che individuano cause e possibili soluzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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