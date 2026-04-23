Sicurezza a Parma Pallini attacca Corsaro | Basta parole servono fatti

A Parma si registra un nuovo scontro tra le forze politiche sul tema della sicurezza cittadina. Fabrizio Pallini, consigliere comunale della Lista Vignali e presidente dell’associazione “I Nostri Borghi”, ha risposto alle dichiarazioni della consigliera Corsaro, chiedendo azioni concrete anziché parole. La discussione si concentra sull’efficacia delle misure adottate e sulla necessità di interventi tangibili per migliorare la situazione nel territorio.

Nuovo scontro politico sul tema della sicurezza a Parma. A intervenire con toni critici è Fabrizio Pallini, consigliere comunale della Lista Vignali e presidente dell’associazione “I Nostri Borghi”, che replica alle dichiarazioni della consigliera Corsaro con un lungo affondo.“Se il tema non.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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