A Bari la protesta dei vigili del fuoco | Basta promesse servono interventi nella Caserma Carrassi

A Bari, i vigili del fuoco hanno organizzato una protesta per chiedere interventi urgenti nella Caserma Carrassi. Hanno avviato una raccolta firme e un sit-in per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di intervenire sull’edificio, che rappresenta un presidio storico della città. La mobilitazione si concentra sull’assenza di lavori di adeguamento strutturale e sulla richiesta di azioni concrete da parte delle autorità competenti.