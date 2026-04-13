A Bari la protesta dei vigili del fuoco | Basta promesse servono interventi nella Caserma Carrassi
A Bari, i vigili del fuoco hanno organizzato una protesta per chiedere interventi urgenti nella Caserma Carrassi. Hanno avviato una raccolta firme e un sit-in per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di intervenire sull’edificio, che rappresenta un presidio storico della città. La mobilitazione si concentra sull’assenza di lavori di adeguamento strutturale e sulla richiesta di azioni concrete da parte delle autorità competenti.
Una raccolta firme e un sit-in per cercare l'appoggio dei cittadini nella battaglia legata all'adeguamento strutturale di un presidio storico di Bari. Sono questi i motivi della manifestazione, organizzata dalla Uil Fp Puglia, davanti alla Caserma Carrassi dei vigili del fuoco. Gli operatori del.🔗 Leggi su Baritoday.it
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