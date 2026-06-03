Scandone conto alla rovescia per la finale | Siamo pronti alla sfida
La finale playoff che decide l’accesso alla Serie B Nazionale si avvicina, con l’atmosfera in casa Scandone Avellino che si fa sempre più tesa. La squadra si mostra pronta alla sfida e il clima tra tifosi e staff è di grande attesa. La partita rappresenta il momento più importante della stagione e tutti i protagonisti sono concentrati a prepararsi al meglio in vista dell’appuntamento decisivo.
Tempo di lettura: 3 minuti L’atmosfera in casa Scandone Avellino si fa sempre più intensa. La finale playoff che vale l’accesso alla Serie B Nazionale è ormai alle porte e l’ambiente biancoverde vive giorni di grande attesa, tra entusiasmo e preparazione. A fare il punto della situazione sono l’assistant coach Generoso Monica e il collaboratore tecnico Vincenzo De Matteis, che analizzano il percorso della squadra e le insidie rappresentate dalla Viola Reggio Calabria. Arrivato ad Avellino nel mese di gennaio, a stagione già iniziata, Generoso Monica racconta il lavoro svolto negli ultimi mesi: “Quando sono arrivato abbiamo dovuto rimettere in carreggiata una squadra forte che stava attraversando un momento complicato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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