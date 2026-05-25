Conto alla rovescia per la chiusura dei seggi | si attendono gli exit poll

I seggi di Arezzo e Lucignano resteranno aperti fino alle 15 di oggi. Si attende la chiusura e successivamente gli exit poll per le prime proiezioni sui risultati delle urne.

Manca poco più di un'ora alla chiusura dei seggi: sia ad Arezzo che a Lucignano si ha tempo per votare fino alle 15 di oggi. Durante la tornata elettorale, in molti seggi aretini erano presenti operatori per registrare gli exit poll.Si tratta di un sondaggio dove viene chiesto di indicare per chi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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