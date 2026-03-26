Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio l’ex procuratore generale di Roma al posto di Bartolozzi

È stato nominato nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia un ex procuratore generale di Roma, che sostituisce l’ex capo di gabinetto. La persona ha ricoperto ruoli come sostituto procuratore a Livorno e giudice in diverse sedi. La nomina è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana.

Mura ha ricoperto diversi incarichi professionali quali sostituto procuratore a Livorno, giudice alla Corte d’Assise di Firenze, membro del Consiglio superiore della magistratura, sostituto procuratore generale in Cassazione, capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia e altri che si aggiungo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, l’ex procuratore generale di Roma al posto di Bartolozzi Articoli correlati Giustizia, Antonio Mura nuovo capo di gabinetto al posto BartolozziIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio , non ha fatto passare molto tempo e ha scelto come nuovo capo di Gabinetto l’attuale capo dell’ufficio... Giustizia, Antonio Mura nuovo capo di gabinetto al posto di BartolozziIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio , non ha fatto passare molto tempo e ha scelto come nuovo capo di Gabinetto l’attuale capo dell’ufficio... Contenuti utili per approfondire Antonio Mura Temi più discussi: Tutti i nomi per il dopo Delmastro e Bartolozzi al ministero della Giustizia; Via Arenula nel caos, cercasi sottosegretario disperatamente; Meloni incassa anche dimissioni Santanchè: scatta il totonomi, tempi rapidi per successione; Porte girevoli al Governo: ecco i possibili sostituti di Bertolazzi e Delmastro. Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministero della GiustiziaMagistrato in pensione, 72 anni, prende il posto di Giusi Bartolozzi, che si è dimessa dopo il referendum. La nomina sarà formalizzata nei prossimi giorni ... quotidiano.net Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio: a sostituire Bartolozzi l’ex pg di Roma gradito a palazzo ChigiMilano, 26 mar. (Adnkronos) - Lo scenario macroeconomico attuale è estremamente instabile soprattutto per effetto del contesto geopolitico, sul quale oltre al conflitto in Ucraina oggi insistono a ... ilfattoquotidiano.it Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha scelto come nuovo capo di gabinetto il giurista Antonio Mura, dopo le dimissioni di Giusi Bartolozzi x.com Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Subentra a Bartolozzi. Era capo del legislativo #ANSA - facebook.com facebook