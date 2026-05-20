Cuba incriminato negli Usa ex presidente Raul Castro | l' annuncio del procuratore generale
L’amministrazione degli Stati Uniti ha annunciato l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raúl Castro. Il procuratore generale ha reso noto che Castro è stato formalmente accusato di aver partecipato a operazioni illecite. La decisione segue un’indagine condotta negli ultimi mesi e riguarda specifici episodi legati a pratiche finanziarie e di sicurezza. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali e si inserisce in un quadro di tensione tra i due paesi, con implicazioni legali ancora da chiarire.
L’amministrazione Trump ha ottenuto l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raúl Castro. Il fascicolo contro il 94enne fratello di Fidel Castro contiene accuse relative all’abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti all’organizzazione cubano-americana in esilio “Fratelli al Soccorso”. Raúl Castro, all’epoca ministro della Difesa, avrebbe ordinato l’attacco, in cui persero la vita quattro persone, tra cui tre cittadini americani. Il procuratore generale ad interim Todd Blanche e altri alti funzionari del dipartimento di Giustizia hanno dato l’annuncio a Miami, durante una cerimonia in onore delle vittime dell’abbattimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Incriminato negli Stati uniti l'ex Presidente di Cuba Raùl Castro. Perché e cosa può succedere
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