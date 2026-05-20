Cuba incriminato negli Usa ex presidente Raul Castro | l' annuncio del procuratore generale

L’amministrazione degli Stati Uniti ha annunciato l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raúl Castro. Il procuratore generale ha reso noto che Castro è stato formalmente accusato di aver partecipato a operazioni illecite. La decisione segue un’indagine condotta negli ultimi mesi e riguarda specifici episodi legati a pratiche finanziarie e di sicurezza. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali e si inserisce in un quadro di tensione tra i due paesi, con implicazioni legali ancora da chiarire.

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