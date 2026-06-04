Giustizia Nordio accelera | focus su trojan intercettazioni e carriere

Il ministro della Giustizia ha annunciato un’accelerazione nelle procedure legali, concentrandosi sull’uso di software trojan e sulle intercettazioni. Si valuta come eventuali restrizioni all’impiego di questi strumenti possano modificare le indagini. Nel frattempo, si discute anche della separazione delle carriere all’interno del settore giudiziario, un tema che coinvolge anche il partito di maggioranza.

Come cambieranno le indagini se limitiamo l'uso dei software trojan?. Perché la separazione delle carriere è il punto chiave di Forza Italia?. Quali strumenti rischiano di perdere le procure secondo il procuratore Melillo?. Dove verranno aperti i nuovi tribunali richiesti dalla Lega?.? In Breve Forza Italia spinge per separazione carriere e limiti software trojan. Lega richiede nuovi tribunali territoriali come quello di Bassano del Grappa. Melillo avverte rischi operativi per procure su sequestri smartphone e intercettazioni. Prossimo vertice operativo fissato per martedì prossimo per proposte concrete.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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