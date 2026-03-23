Referendum sulla giustizia prevale il No | bocciata la riforma Nordio

L’esito delle votazioni. “Sulla base delle prime proiezioni e dei dati consolidati, ha vinto il No”. Secondo il decision desk di YouTrend, il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si chiude con la bocciatura del testo. Lo scrutinio è ancora in corso, ma l’andamento dei risultati appare ormai definito. A spiccare è anche il dato della partecipazione: l’affluenza si è attestata al 58,8%, uno dei livelli più alti mai registrati per un referendum costituzionale, secondo solo a quello sulla riforma referendum costituzionale del 2016. Un segnale forte di coinvolgimento degli elettori su un tema centrale come la giustizia. La riforma, promossa dal ministro Carlo Nordio, era stata approvata dal Parlamento nel corso dell’ultimo anno con quattro votazioni complessive tra Camera e Senato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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