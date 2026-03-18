Oggi a Napoli, il ministro della Giustizia Carlo Nordio partecipa ai festeggiamenti del 209° anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria. La sua presenza si inserisce nel contesto del dibattito sulla riforma della giustizia, che Nordio definisce come uno strumento per garantire più equilibrio e responsabilità nel sistema giudiziario. L'evento si svolge in una giornata dedicata alle forze dell’ordine.

Carlo Nordio sarà oggi a Napoli per i festeggiamenti del 209° anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria. E da Napoli rilancia, a poche ore ormai dal voto referendario, le ragioni del “sì”: «Se passerà la riforma avremo una giustizia più trasparente e vicina ai cittadini». Il momento centrale delle celebrazioni sarà la cerimonia istituzionale che prenderà inizio stamattina alle 11 in piazza del Plebiscito. Oltre al Guardasigilli, sarà presente il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carmine De Michele. Ministro, il Corpo della Polizia Penitenziaria festeggia a Napoli i 209 anni dalla fondazione. Oggi più che mai a questi agenti viene chiesto di svolgere un ruolo di fondamentale importanza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Referendum, Nordio: «La riforma della giustizia garantisce più equilibrio e maggiore responsabilità»

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