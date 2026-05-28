Dopo l’addio di Antonio Conte, il Napoli sta definendo la scelta del nuovo allenatore. La corsa sembra concentrarsi su due nomi principali, con le trattative che stanno entrando nel vivo. La decisione dovrebbe essere presa a breve, mentre il club lavora per formalizzare l’accordo. Intanto, le voci di mercato continuano a circolare tra tifosi e addetti ai lavori.

Il calciomercato del Napoli parte dal totoallenatori, dopo l’addio di Antonio Conte. La corsa alla panchina dei partenopei pare però essersi trasformata in una volata a due. Vincenzo Italiano è sempre il favorito dei betting analyst di Better e Betflag, che lo vedono – si legge su Agipronews – sulla panchina partenopea a 1,30, quota però leggermente in salita rispetto all’1,20 di 24 ore fa. Dall’altra parte Massimiliano Allegri, che passa da 3,00 a 2,00, resta un’ombra ingombrante che si fa sempre più vicina. Il tecnico ex Milan è sempre stato un pallino del presidente Aurelio De Laurentiis e ha il vantaggio, rispetto al rivale, di essere... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calciomercato Napoli, il toto-allenatore entra nel vivo: ecco i nomi per la panchina

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