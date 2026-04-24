La Giunta approva la dichiarazione di pubblico interesse per lo stadio Barbera | entra nel vivo il progetto di riqualificazione

La Giunta comunale ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse per il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. La decisione è stata presa su proposta del sindaco e degli assessori competenti, coinvolgendo le aree del Patrimonio e dello Sport. Questa approvazione rappresenta un passaggio formale che consente di procedere con le fasi successive del progetto. La delibera ufficializza l’interesse pubblico verso i lavori di ristrutturazione dello stadio.

Un passo avanti verso la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. La Giunta comunale ha approvato, su proposta del sindaco Roberto Lagalla e degli assessori al Patrimonio e allo Sport, Brigida Alaimo e Alessandro Anello, la delibera che dichiara il "pubblico interesse del progetto di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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