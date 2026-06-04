Arrestata 26enne con droga e contanti in casa

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato una donna di 26 anni, già nota alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati droga e contanti. La donna è stata portata in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga e i soldi sono stati sequestrati.

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato una 26enne del posto già nota alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. L'operazione si è svolta nell'ambito di un servizio di prevenzione allo spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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