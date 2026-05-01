Giugliano droga nascosta in casa | arrestato 26enne

La Polizia di Stato ha eseguito un'operazione tra Giugliano e Castel Volturno, durante la quale sono stati sequestrati diversi quantitativi di hashish, cocaina e marijuana. In un’abitazione è stato arrestato un 26enne, trovato in possesso di droga e materiale utilizzato per lo spaccio. L’uomo è stato portato in questura, mentre le sostanze sono state sottoposte a sequestro.

Operazione della Polizia di Stato tra Giugliano e Castel Volturno: sequestrati hashish, cocaina, marijuana e materiale per lo spaccio. Nascondeva ingenti quantitativi di droga tra Giugliano e Castel Volturno. La Polizia di Stato ha arrestato un 26enne con precedenti di polizia, anche specifici, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo nello stabile di Giugliano. L’arresto è scattato nella mattinata di ieri, al termine di un servizio mirato predisposto dagli agenti del Commissariato di Giugliano?Villaricca, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’ unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano, droga nascosta in casa: arrestato 26enne Notizie correlate Giugliano, droga nascosta tra detersivi e ammorbidenti: arrestato 36enne con oltre 2 chili di stupefacentiBlitz dei carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno arrestato un 36enne accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Droga nascosta in casa: minorenne arrestato ad AnghiariProsegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Valtiberina. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giugliano in Campania, droga in auto e in casa: arrestato 64enne; Giugliano, fermato con droga in auto: concessi domiciliari per Giovanni o napulitano; GIUGLIANO, DROGA IN SALOTTO: 200 GRAMMI PRONTI A INVADERE LE STRADE, ARRESTATO UN 64ENNE; Castellammare, blitz nei quartieri: trovate pistole con matricole abrase e oltre un chilo di droga. Giugliano: nasconde droga in casa, arrestato 26enneNella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne, con precedenti di polizia anche specifici, per detenzione illecita di ... msn.com Droga a Giugliano, arresti domiciliari per Giovanni o napulitanoNapoletano Giovanni, giuglianese classe 61, era stato arrestato domenica scorsa e rinchiuso nel carcere di Poggioreale per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’udienza di conval ... internapoli.it Per le strade di Giugliano, nei giorni che seguono la domenica di Pasqua, risuonano musiche che rimandano a tempi lontani, a quelli dei nostri nonni, e ad un legame inscindibile con il territorio: a scandire il ritmo e far danzare è la Tammurriata giuglianese facebook