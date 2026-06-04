Il Giugliano Calcio ha annunciato il prolungamento del contratto con l’allenatore Raffaele Di Napoli. Il nuovo accordo ha durata di un anno e prevede un’opzione per un eventuale rinnovo. La firma è stata ufficializzata in seguito all’intesa tra il club e l’allenatore. La decisione conferma la volontà di mantenere la continuità in panchina per la prossima stagione.

Il Giugliano Calcio prosegue nel segno della continuità. Il club gialloblù ha ufficializzato la prosecuzione del rapporto con l’allenatore Raffaele Di Napoli, che ha sottoscritto un accordo annuale con opzione di rinnovo. Una scelta che conferma la volontà della società di dare seguito al percorso intrapreso nelle ultime stagioni, puntando ancora sull’esperienza e sulla conoscenza dell’ambiente del tecnico. Nelle prime dichiarazioni dopo l’annuncio, Di Napoli ha espresso soddisfazione e gratitudine per la fiducia ricevuta dalla proprietà: «Prima di tutto ci tengo a ringraziare la famiglia Mazzamauro per la fiducia che mi ha concesso. È il quarto anno che lavoro con loro, questo mi inorgoglisce e sento inoltre un grande senso di responsabilità». 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Giugliano, avanti con Di Napoli in panchina: rinnovo annuale con opzione

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