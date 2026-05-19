De Vrij verso il rinnovo con l’Inter? Incontro imminente con l’agente sul tavolo un annuale a cifre dimezzate

Un incontro tra i rappresentanti del difensore olandese e i dirigenti dell’Inter è previsto nei prossimi giorni. Sul tavolo c’è l’ipotesi di un rinnovo di contratto che potrebbe prevedere un altro anno di collaborazione con un ingaggio dimezzato rispetto all’attuale. La trattativa riguarda le condizioni contrattuali e la possibilità di prolungare l’accordo già in essere. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cifre o sui tempi della possibile firma.

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