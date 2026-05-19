De Vrij verso il rinnovo con l’Inter? Incontro imminente con l’agente sul tavolo un annuale a cifre dimezzate
Un incontro tra i rappresentanti del difensore olandese e i dirigenti dell’Inter è previsto nei prossimi giorni. Sul tavolo c’è l’ipotesi di un rinnovo di contratto che potrebbe prevedere un altro anno di collaborazione con un ingaggio dimezzato rispetto all’attuale. La trattativa riguarda le condizioni contrattuali e la possibilità di prolungare l’accordo già in essere. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cifre o sui tempi della possibile firma.
di Alberto Petrosilli Sul tavolo l’ipotesi di un altro anno a ingaggio ridotto per il difensore olandese: nei prossimi giorni incontro con l’agente di De Vrij. In casa Inter si continua a lavorare sui rinnovi dei giocatori in scadenza. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l’agente di Stefan de Vrij per discutere il futuro del difensore centrale. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, sul tavolo c’è la possibilità concreta di prolungare il contratto per un’ulteriore stagione. La proposta della società prevederebbe però un adeguamento al ribasso dell’ingaggio, con un taglio significativo rispetto all’attuale stipendio. 🔗 Leggi su Internews24.com
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