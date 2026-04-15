MotoGp rinnovo Marquez-Ducati | ipotesi un anno con opzione

Il possibile rinnovo di Marc Marquez con Ducati si sta facendo strada tra le voci di mercato. Secondo fonti vicine alla squadra, si ipotizza un accordo di un anno con un’opzione per un ulteriore stagione. La trattativa si concentra sulla durata del contratto, senza ancora conferme ufficiali. La decisione dovrebbe essere presa nelle prossime settimane, mentre il pilota e la squadra stanno definendo i dettagli.

Bologna, 15 aprile 2026 - Il futuro di Marc Marquez sarà ancora in Ducati, ma per quanto tempo? Il moto mercato ha sistemato gran parte delle sue pedine a partire dal 2027, tendenzialmente con contratti biennali, e il campione del mondo in carica sarà ancora rosso nell’anno del cambio regolamentare con la riduzione della potenza dei motori, la riduzione dell’aerodinamica e l’eliminazione degli abbassatori. Al suo fianco ci sarà Pedro Acosta, che passerà da KTM a Ducati, ovvero l’erede designato da Borgo Panigale per raccogliere l’eredità del pilota di Cervera. In queste settimane più volte si è parlato delle condizioni fisiche di Marquez, soprattutto dopo il nuovo infortunio dell’autunno scorso, e lui stesso dopo Austin ha ammesso di non avere ancora la forza necessaria nel braccio destro per competere al 100% ai più alti livelli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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