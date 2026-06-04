Una donna di 26 anni è stata arrestata a Giugliano. I carabinieri hanno sequestrato 50 grammi di cocaina e circa 2.000 euro in contanti. La donna è stata trovata in possesso di droga durante un controllo. È stata portata in caserma e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il sequestro comprende anche un bilancino di precisione. Le forze dell’ordine continuano le indagini sulla rete di spaccio.

Giugliano: arrestata 26enne per spaccio di droga, sequestro di cocaina e cobret. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C. O., 26enne della zona, già nota alle forze dell’ordine. I militari impiegati in un servizio di prevenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato irruzione nell’abitazione della donna. All’interno trovate 5 buste per un totale di 100 grammi circa di cobret, 3 buste di cocaina per un totale di 48 grammi circa, materiale per il confezionamento e 935 euro ritenuto provento dell’attività illecita. Arrestata, la 26enne è ora in carcere in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano: arrestata 26enne, sequestrata droga e denaro

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