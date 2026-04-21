Roma Casal Palocco Operazione antidroga dei Carabinieri Arrestata famiglia di 3 persone Sequestrata droga e denaro contante

A Roma, nel quartiere di Casal Palocco, i Carabinieri hanno portato a termine un'operazione antidroga che ha portato all’arresto di una famiglia composta da tre persone. Durante le operazioni sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e denaro contante. L’intervento fa parte di un’azione più ampia di contrasto allo spaccio di droga nel X Municipio condotta dalle forze dell’ordine.

OSTIA – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel X Municipio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ostia, sotto l’egida della Procura della Repubblica di Roma. Nella tarda serata di ieri, 20 Aprile, i Carabinieri della Stazione di Casal Palocco hanno arrestato 3 persone, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita .🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roma. Casal Palocco. Operazione antidroga dei Carabinieri. Arrestata famiglia di 3 persone. Sequestrata droga e denaro contante Notizie correlate Droga sequestrata nel Piemonte: tre persone arrestate dopo un’operazione antidrogaTre persone sono state arrestate nel Piemonte dopo un’operazione antidroga condotta dai carabinieri della compagnia di Ivrea. Ostia. In corso una vasta operazione antidroga dei Carabinieri. Per ora sono state arrestate 4 persone e sequestrate diverse dosi di drogaCronache Cittadine OSTIA – Dalle prime ore della mattinata di oggi, 19 Febbraio, è in corso un’ampia operazione dei Carabinieri della Compagnia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: CARABINIERI CASAL PALOCCO: SMANTELLATA BASE DELLO SPACCIO ALL'INFERNETTO; Maxi operazione antidroga a Roma: 10 arresti tra Tor Bella Monaca, Prenestina e Casal Palocco; Incidente a Casal Palocco: ciclista travolto da un’auto e trasportato al pronto soccorso; Blitz dei carabinieri all'Infernetto, scoperta base dello spaccio: sequestrati 600 grammi di hashish, un arresto. Operazione antidroga dei Carabinieri: arrestata una famiglia, sequestrati stupefacenti e contantiProsegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta Roma e provincia. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri ... castellinotizie.it Villino della droga a Casal Palocco: i carabinieri fermano un idraulico incensurato. In manette altre due personeVillino della droga a Casal Palocco individuato dopo un controllo su strada in cui era incappato un idraulico incensurato. Villino della droga a Casal Palocco scoperto dai militari dell’Arma dopo il c ... msn.com Proponiamo in vendita a Casalpalocco villa a schiera su due livelli più mansarda completamente - facebook.com facebook