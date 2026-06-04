Nel centro storico di Giugliano è stato inaugurato “Connessioni”, uno spazio che unisce arte, letteratura e architettura. La struttura si trova lungo il Corso Campano, un punto di osservazione considerato significativo per analizzare il rapporto tra cultura e sviluppo urbano. L’apertura di questo luogo mira a promuovere eventi e iniziative culturali, offrendo un punto di riferimento per la comunità locale e favorendo l’incontro tra diverse discipline artistiche.

C’è un punto di osservazione privilegiato dal quale è possibile leggere il destino di una città, quello della cultura. Non come ornamento, ma come infrastruttura immateriale capace di orientare visioni, generare senso di appartenenza e costruire sviluppo durevole. Del resto, come ricordava Italo Calvino, “la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee della mano”. Ed è con tali presupposti che si inaugura lo spazio Connessioni – Arte, Letteratura, Architettura sabato 13 giugno 2026 alle 18 a Giugliano in Campania, al Corso Campano 147, da un’idea del gallerista Franco Riccardo che, assieme all’architetto Francesco Mallardo, organizzerà eventi non solo di rilievo locale, ma anche e soprattutto di rilevanza nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, apre al Corso Campano “Connessioni”: spazio tra arte, letteratura e architettura

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