aGREENarte ACQUA 2026 | arte sostenibilità e connessioni umane sulle rive del mare di Giugliano
Il 9 e 10 maggio 2026, il Lido Varca d'Oro sarà teatro di aGREENarte ACQUA 2026, un evento che combina arte, sostenibilità e relazioni umane lungo le rive del mare di Giugliano. La manifestazione propone un’esperienza immersiva dedicata all’acqua, considerata elemento fondamentale per la vita, la creatività e l’incontro tra le persone. Durante le due giornate, si svolgeranno attività e installazioni focalizzate su questi temi.
Il 9 e 10 maggio 2026 il Lido Varca d'Oro ospiterà aGREENarte ACQUA 2026, un’esperienza immersiva che unisce arte, ambiente, inclusione e innovazione sociale attraverso il tema dell’acqua come elemento vitale, creativo e relazionale. L’iniziativa propone un percorso multidisciplinare fatto di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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