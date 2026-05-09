aGREENarte ACQUA 2026 | arte sostenibilità e connessioni umane sulle rive del mare di Giugliano

Il 9 e 10 maggio 2026, il Lido Varca d'Oro sarà teatro di aGREENarte ACQUA 2026, un evento che combina arte, sostenibilità e relazioni umane lungo le rive del mare di Giugliano. La manifestazione propone un’esperienza immersiva dedicata all’acqua, considerata elemento fondamentale per la vita, la creatività e l’incontro tra le persone. Durante le due giornate, si svolgeranno attività e installazioni focalizzate su questi temi.

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