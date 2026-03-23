Prosegue l’azione di contrasto all’abusivismo edilizio nel settore della ristorazione. La Polizia Municipale di Giugliano ha effettuato due sequestri di dehors abusivi, realizzati senza permesso a costruire e destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Il primo intervento è avvenuto in Corso Campano, dove gli agenti hanno sequestrato un dehors di circa 20 metri quadrati (60 metri cubi). La struttura, realizzata in alluminio con vetrate e impianto elettrico, risultava stabilmente fissata al suolo e attrezzata con tavoli e poltroncine per i clienti. Secondo quanto accertato, il dehors era totalmente difforme rispetto a quello autorizzato dal Comune. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, dehors abusivi nei bar: sequestri della Polizia Municipale tra Corso Campano e via Ripuaria

Articoli correlati

Leggi anche: Giugliano sferzata dal maltempo: cade un albero tra corso campano e circumvallazione

Leggi anche: Multe e sequestri sul litorale: il blitz della polizia municipale