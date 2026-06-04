Giù pezzi di intonaco dalla torre campanaria della Cattedrale il sindaco ordina | Eliminare pericoli su via Bonello

Dalla torre campanaria della cattedrale si staccano pezzi di intonaco e calcinacci, che cadono sulla strada sottostante. Il sindaco ha firmato un’ordinanza per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i rischi legati ai detriti. La torre si trova sopra via Matteo Bonello, che in alcune immagini appare in buone condizioni, ma presenta evidenti segni di deterioramento. Nessuno è rimasto ferito fino a ora.

Nelle foto sembra in forma smagliante, eppure la Torre campanaria della Cattedrale - che sovrasta via Matteo Bonello - ha qualche “acciacco”. Lo hanno evidenziato le ultime verifiche effettuate qualche settimana. Prima un intervento dei vigili del fuoco, poi un sopralluogo dei tecnici del Comune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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